Полковник Ходаренок: США завершают подготовку к военным действиям против Ирана

Американский президент Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ~ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана~.
Есть все основания полагать, что ~Армия обороны Израиля подключится к ударам по Ирану~ и будет действовать в самом тесном взаимодействии с войсками и силам ВС США, поскольку смена режима в Исламской Республике отвечает глубинным национальным интересам еврейского государства.
Теперь о том, что означают слова Трампа «помощь уже в пути». Если перевести это выражение на язык стратегии и оперативного искусства, то это будет выглядеть примерно следующим образом.
Вооруженные силы США ускоренными темпами осуществляют оперативное развертывание войск (сил) и создают группировки, боевой и численный состав которых будет достаточным для нанесения эффективного и результативного удара по Ирану.
То есть производится усиление всех видов разведки, оперативное развертывание сил флота (как подводных, так и надводных сил), осуществляется перебазирование необходимых сил авиации на оперативные аэродромы. Безусловно, на все это требуется время (особенно что касается развертывания группировок ВМС США), поэтому глава Белого дома и говорит — «в пути».
Помимо всего, надо самым тщательным образом разработать план предстоящей операции. То есть детально определить цели военных действий, замысел операции, произвести расчет необходимых сил и средств, их распределение по направлениям, отработать вопросы взаимодействия и обеспечения, организовать систему управления. Есть все основания полагать, что в американских штабах эта работа сейчас идет в круглосуточном режиме.
Главная цель предстоящей операции, по всей видимости, будет заключаться в обезглавливании высшего военного и политического руководства Исламской Республики, то есть удары будут наноситься исключительно с целью ликвидации высших должностных лиц Ирана и дезорганизации управления войсками и государством.
Помимо этого, скорее всего, будут приняты меры по обеспечению устойчивой работы радиоэлектронных средств оппозиции.
~Какой-либо эффективный ответ со стороны Ирана в случае военной операции США и Израиля маловероятен.~ Тегеран в настоящее время (впрочем, как и обычно) угрожает нанести удары по американским военным базам в регионе, по объектам нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе, ударить по Израилю.
Однако все подобные возможности у Ирана были в ходе недавней 12-дневной войны. И нельзя сказать, что сотни запущенных баллистических ракет со стороны Тегерана привели к какому-либо значимому стратегическому результату. К тому же после прошлогоднего столкновения с США и Израилем Иран существенно ослаблен.
Поэтому предстоящий удар Соединенных Штатов во взаимодействии с Израилем по Ирану, скорее всего, в очередной раз станет убедительной демонстрацией неоспоримого превосходства западных военных технологий, а также передовых приемов и способов ведения военных действий.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),