Полковник Ходаренок: США завершают подготовку к военным действиям против Ирана

Однако все подобные возможности у Ирана были в ходе недавней 12-дневной войны. И нельзя сказать, что сотни запущенных баллистических ракет со стороны Тегерана привели к какому-либо значимому стратегическому результату. К тому же после прошлогоднего столкновения с США и Израилем Иран существенно ослаблен.