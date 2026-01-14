USA Today: США рассчитывают взять Гренландию под контроль «в течение нескольких недель или месяцев»

Дэнс практически отмел вероятность военных действий, заявив, что основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и долгосрочному взаимодействию с Гренландией и Данией. Его комментарии прозвучали в тот момент, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс принимал высокопоставленных датских и гренландских чиновников в Белом доме. Изначально планировалось, что встречу возглавит госсекретарь Марко Рубио, но участие Вэнса в переговорах указывает на то, что гренландский вопрос набрал обороты на самом высоком уровне в Вашингтоне.