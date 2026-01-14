USA Today: США рассчитывают взять Гренландию под контроль «в течение нескольких недель или месяцев»

Дэнс, один из главных сторонников политики Трампа в отношении Гренландии, предупредил, что события могут развиваться стремительно, если президент решит ускорить процесс, говорится в статье. По мнению уполномоченного, США могут быстро добиться прогресса в этом вопросе, «минуя промежуточные этапы и двигаясь прямо к главной цели». Дэнс настаивает на том, что именно такой темп хочет видеть Трамп.
«Нам нужно привлечь к этому делу народ Гренландии», — сказал он, указывая на мнение гренландцев, которые решительно выступают против того, чтобы Гренландия стала еще одним штатом США.
Дэнс практически отмел вероятность военных действий, заявив, что основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и долгосрочному взаимодействию с Гренландией и Данией. Его комментарии прозвучали в тот момент, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс принимал высокопоставленных датских и гренландских чиновников в Белом доме. Изначально планировалось, что встречу возглавит госсекретарь Марко Рубио, но участие Вэнса в переговорах указывает на то, что гренландский вопрос набрал обороты на самом высоком уровне в Вашингтоне.