USA Today: США рассчитывают взять Гренландию под контроль «в течение нескольких недель или месяцев»

На фоне стремления Дональда Трампа установить контроль над Гренландией Томас Дэнс, уполномоченный президента США по вопросам Арктики, в интервью американскому каналу USA Today заявил, что США могут предпринять значительные шаги на территории Арктики в течение «нескольких недель или месяцев».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Дэнс, один из главных сторонников политики Трампа в отношении Гренландии, предупредил, что события могут развиваться стремительно, если президент решит ускорить процесс, говорится в статье. По мнению уполномоченного, США могут быстро добиться прогресса в этом вопросе, «минуя промежуточные этапы и двигаясь прямо к главной цели». Дэнс настаивает на том, что именно такой темп хочет видеть Трамп.

При этом Дэнс признал, что для «полной аннексии» Гренландии США потребуется время.

«Нам нужно привлечь к этому делу народ Гренландии», — сказал он, указывая на мнение гренландцев, которые решительно выступают против того, чтобы Гренландия стала еще одним штатом США.

Дэнс практически отмел вероятность военных действий, заявив, что основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и долгосрочному взаимодействию с Гренландией и Данией. Его комментарии прозвучали в тот момент, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс принимал высокопоставленных датских и гренландских чиновников в Белом доме. Изначально планировалось, что встречу возглавит госсекретарь Марко Рубио, но участие Вэнса в переговорах указывает на то, что гренландский вопрос набрал обороты на самом высоком уровне в Вашингтоне.

