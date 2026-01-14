Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней

«Парламент поддержал внесенные очередной раз на утверждение Рады указы о продлении военного положения и мобилизации. “За” — 333. Снова — на 90 суток. Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует за эти вопросы. Срок предварительных указов действует сейчас и до 3 февраля, соответственно, продление будет до 4 мая 2026 года. Далее — подписание председателем Верховной рады и президентом», — написал Железняк в своем Telegram-канале.