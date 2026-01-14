Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военных

DR также опубликовала фотографии самолета Challenger, принадлежащего Минобороны, который приземлился в Нууке в понедельник. Однако DR пока не удалось подтвердить, что этот самолет связан с передовым отрядом. Командование ВС также не комментирует эту информацию.
Во вторник министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о планах более широкого военного присутствия в Гренландии. «Сейчас мы продвигаемся вперед в вопросе более постоянного и масштабного присутствия в Гренландии со стороны датского министерства обороны, а также с участием других стран», — сказал он после заседания Комитета по внешней политике. Министр также напомнил, что в 2026 году в Гренландии пройдут учения с другими странами НАТО.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.