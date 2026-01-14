Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военных

Во вторник министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о планах более широкого военного присутствия в Гренландии. «Сейчас мы продвигаемся вперед в вопросе более постоянного и масштабного присутствия в Гренландии со стороны датского министерства обороны, а также с участием других стран», — сказал он после заседания Комитета по внешней политике. Министр также напомнил, что в 2026 году в Гренландии пройдут учения с другими странами НАТО.