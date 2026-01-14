BZ: Индия отказала Мерцу в вопросе российского оружия

Несмотря на снижение доли российских поставок, Россия остается одним из ключевых поставщиков для Индии, крупнейшего мирового импортера вооружений. В 2019—2023 годах на долю России в структуре индийских закупок приходилось 36%, уточняет BZ. Другими важными партнерами Индии являются Франция, Израиль и США. Индия продолжает активно инвестировать в оборону, утверждая крупные оборонные бюджеты, в том числе на совместные с Россией проекты, такие как ракеты Brahmos.