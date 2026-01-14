Ричмонд
BZ: Индия отказала Мерцу в вопросе российского оружия

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время двухдневного визита в Индию настаивал на том, чтобы страна сократила свою зависимость от российского оружия. Однако Нью-Дели парировал, что такие закупки преследуют национальные интересы Индии, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мерц, согласно статье, остался доволен своей поездкой в Индию и заявил, что сотрудничество между двумя странами в будущем планируется расширить. Но одно заявление канцлера вызвало недопонимание в Нью-Дели. Позже ситуацию разъяснил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Углубление сотрудничества между нашими оборонными промышленностями имеет особое стратегическое значение для нас. Это укрепляет ФРГ и Индию, одновременно помогая снизить зависимость Индии от России.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ

Ранее он призывал Нью-Дели снизить зависимость от российских вооружений.

Однако Мисри на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что решения о закупках вооружений Индия принимает исключительно исходя из своих национальных интересов, а не по идеологическим соображениям.

Наш подход к закупкам оборонной продукции всецело определяется национальными интересами, с учетом множества факторов. И это, вне всякого сомнения, не идеологический подход. Я бы не стал утверждать, что закупка одного вида вооружений связана с закупкой другого.

Викрам Мисри
глава МИД Индии

Несмотря на снижение доли российских поставок, Россия остается одним из ключевых поставщиков для Индии, крупнейшего мирового импортера вооружений. В 2019—2023 годах на долю России в структуре индийских закупок приходилось 36%, уточняет BZ. Другими важными партнерами Индии являются Франция, Израиль и США. Индия продолжает активно инвестировать в оборону, утверждая крупные оборонные бюджеты, в том числе на совместные с Россией проекты, такие как ракеты Brahmos.

