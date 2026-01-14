BZ: Индия отказала Мерцу в вопросе российского оружия

Углубление сотрудничества между нашими оборонными промышленностями имеет особое стратегическое значение для нас. Это укрепляет ФРГ и Индию, одновременно помогая снизить зависимость Индии от России.
Ранее он призывал Нью-Дели снизить зависимость от российских вооружений.
Однако Мисри на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что решения о закупках вооружений Индия принимает исключительно исходя из своих национальных интересов, а не по идеологическим соображениям.
Наш подход к закупкам оборонной продукции всецело определяется национальными интересами, с учетом множества факторов. И это, вне всякого сомнения, не идеологический подход. Я бы не стал утверждать, что закупка одного вида вооружений связана с закупкой другого.
Несмотря на снижение доли российских поставок, Россия остается одним из ключевых поставщиков для Индии, крупнейшего мирового импортера вооружений. В 2019—2023 годах на долю России в структуре индийских закупок приходилось 36%, уточняет BZ. Другими важными партнерами Индии являются Франция, Израиль и США. Индия продолжает активно инвестировать в оборону, утверждая крупные оборонные бюджеты, в том числе на совместные с Россией проекты, такие как ракеты Brahmos.