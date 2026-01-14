Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Если США не получат Гренландию, ее получит Россия или КНР, считает Трамп

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если США не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю.

Источник: Reuters

«Если мы не получим ее (Гренландию — ред.), она достанется России или Китаю, а этого не произойдет», — написал он в соцсети Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше