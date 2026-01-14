Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для планируемой системы ПРО «Золотой купол», заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Гренландия нужна Соединенным Штатам в целях национальной безопасности. Это жизненно важно для “Золотого купола”, который мы строим», — написал он в социальной сети Truth Social.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше