МИД ФРГ призвал граждан Германии покинуть Иран

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии призвало немецких граждан покинуть Иран на фоне проходящих в исламской республике протестов и «возможных военных столкновений», говорится в заявлении ведомства.

Источник: © РИА Новости

Во вторник президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать органы власти. Американский лидер также пообещал помощь участникам беспорядков в Иране, написав в соцсети Truth Social, что «помощь в пути». Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН в свою очередь заявил, что призывы президента США к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в стране и угрожают ее суверенитету.

«Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть Иран. Существует риск произвольных задержаний и арестов», — говорится в обновленном разделе на сайте МИД ФРГ, посвященном исламской республике.

Отмечается, что немецкое посольство в Тегеране может оказывать консульскую помощь лишь в ограниченном объёме, а дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе, а также «очередные военные столкновения» по-прежнему нельзя исключать.

«Находясь в Иране, избегайте участия в политических мероприятиях, демонстрациях и в целом держитесь подальше от крупных скоплений людей», — добавили в ведомстве.

Согласно публикации, немцам, живущим в Иране, рекомендуется зарегистрироваться в антикризисном реестре помощи гражданам за рубежом ELEFAND.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

