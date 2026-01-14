Иран предупредил о готовности ударить по военным базам США на Ближнем Востоке

«Тегеран заявил странам региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы», — приводят слова собеседника агентства «Ведомости», уточняя, что это станет ответным шагом Ирана в случае ударов США по территории страны.
Наряду с этим Тегеран призвал союзнические страны не допустить атак со стороны США. Собеседник Reuters также сообщил о приостановке прямых контактов министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.
По словам израильского чиновника, Дональд Трамп действительно принял решение о военном вмешательстве, однако масштабы и точные сроки операции пока неизвестны.
По информации Reuters, американские воинские контингенты дислоцированы в двух ключевых точках региона: в Бахрейне и в Катаре.
Как отмечало Politico, по сравнению с прошлым годом возможности США для применения военной силы против Ирана сейчас существенно ограничены. Издание указало, что после венесуэльской операции авианосец USS Ford остался в Карибском море, а ранее размещенные на Ближнем Востоке ЗРК «Patriot» возвращены на Корейский полуостров.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уже не так воинственно настроен в отношении Ирана, как летом прошлого года. Издание The Washington Post пишет, что публичная риторика американского президента по Ирану отличается от его позиции в частных беседах.