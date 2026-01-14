Bloomberg: Уиткофф и Кушнер скоро снова приедут в Москву на встречу с Путиным

«[Трамп] разумный человек, у него есть информация, он понимает, что Украина реально терпит поражение на всех фронтах. Это еще Россия в полный рост не развернула все свои возможности. Я имею в виду военного плана, он прекрасно понимает, что следующие условия России будут еще жестче», — заключил парламентарий.