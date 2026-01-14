«Плюет в лицо». В США ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией

В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.