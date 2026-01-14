«Глава НАТО ясно дал понять, что империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам», — написал он.
Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга.
В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.
В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.