«Плюет в лицо». В США ответили на слова генсека НАТО о войне с Россией

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте дал понять, что альянс противостоит не только России, но и Китаю, Северной Корее и Ирану, заявил основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.

«Глава НАТО ясно дал понять, что империалистический альянс воюет не только с Россией, но и с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Между тем, Трамп плюет в лицо своим европейским союзникам», — написал он.

Нортон также обратил внимание на притязания Евросоюза на страны Глобального Юга.

В конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова в письменном виде оформить отсутствие агрессивных планов в отношении стран НАТО и ЕС, Москва остается открытой для диалога. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что такое соглашение может быть заключено только на взаимной основе.

В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

