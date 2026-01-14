Рада поддержала назначение Шмыгаля министром энергетики

Накануне украинский парламент поддержал отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины, а Михаила Федорова — с должности министра цифровой трансформации. Кроме того, Верховная рада поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ. При этом, как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, Верховной раде во вторник не хватило голосов для назначения Шмыгаля на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра.
Назначение Шмыгаля в среду поддержали 248 депутатов. Трансляцию заседания вел YouTube-канал телеканала «Рада».
Владимир Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил Федорову стать министром обороны, а Шмыгалю — возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.