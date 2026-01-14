Путин примет в Кремле верительные грамоты у посла Южной Кореи

Ли Сок Пэ получил назначение в Москву в ноябре. До этого он уже возглавлял южнокорейское диппредставительство в России — в качестве посла он работал с 2019 по 2022 год.
С 2022 года Южная Корея входит в число недружественных РФ стран. Ли Сок Пэ заявлял, вступая в должность, что намерен заняться вопросом поддержания стабильности в российско-южнокорейских взаимоотношениях.
Дипломат — один из признанных экспертов по России, работавший на постсоветском пространстве большую часть своей почти 30-летней карьеры. Посол Южной Кореи также владеет русским языком.