Путин примет в Кремле верительные грамоты у посла Южной Кореи

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ вручит 15 января президенту России Владимиру Путину верительные грамоты на торжественной церемонии в Кремле. Об участии дипломата в мероприятии сообщает пресс-служба российского лидера.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ли Сок Пэ получил назначение в Москву в ноябре. До этого он уже возглавлял южнокорейское диппредставительство в России — в качестве посла он работал с 2019 по 2022 год.

С 2022 года Южная Корея входит в число недружественных РФ стран. Ли Сок Пэ заявлял, вступая в должность, что намерен заняться вопросом поддержания стабильности в российско-южнокорейских взаимоотношениях.

Дипломат — один из признанных экспертов по России, работавший на постсоветском пространстве большую часть своей почти 30-летней карьеры. Посол Южной Кореи также владеет русским языком.