Отказ от своих же принципов говорит о ненадежности США, заявил Лавров

«Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом», — сказал он на пресс-конференции, комментируя заявления американской стороны о введении пошлин в 25% против всех партнеров Ирана.
Как отметил Лавров, существуют иные справедливые методы отстаивания своей позиции, кроме угроз, прямого давления в виде тарифов и санкционных рычагов.
«Когда такая мощная страна, как Соединенные Штаты, действует подобными нечистоплотными методами, методами нечистоплотной конкуренции, это говорит только о том, что конкурентная позиция Соединенных Штатов последовательно ухудшается», — подчеркнул министр.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США, а соответствующее решение вступает в силу незамедлительно.