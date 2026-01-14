Отказ от своих же принципов говорит о ненадежности США, заявил Лавров

«Безусловно, когда Соединенные Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же американцы продвигали, пропагандируя модель, которую они называли глобализацией, и когда сами же они после этого, как я уже упоминал, отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадежными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом», — сказал он на пресс-конференции, комментируя заявления американской стороны о введении пошлин в 25% против всех партнеров Ирана.