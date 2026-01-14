Лидер в помощи детям. Беглов посетил сурдологический центр Петербурга

«Объединив усилия наших роддомов, поликлиник, научных и образовательных центров, мы создали уникальный кластер помощи детям с нарушениями слуха. Аналогов ему в России нет. Благодаря вам Петербург — лидер в этой сфере. Сегодня 99% детей в нашем городе восстанавливают слух», — обратился Александр Беглов к коллективу медицинского учреждения.
Сегодня на учёте в центре состоят более 3,5 тысяч маленьких пациентов, которым врачи возвращают возможность слышать, учиться, общаться. Всего учреждение может принимать до 150 детей в смену.
В сурдоцентре применяются эксклюзивные инновационные методики, представленные только в Петербурге. Так, проект ДГСЦ «Школа здорового слуха» по выявлению тугоухости у первоклассников получил международное признание и лег в основу пересмотра Порядка проведения медицинских осмотров несовершеннолетних. Также детям доступен полный цикл слухопротезирования, начиная с 2−3 месяцев жизни ребенка. Впервые в стране в рутинной клинической практике стали применять измерения в реальном ухе. А в скором времени в центре приобретут универсальный прибор для диагностики патологий среднего уха.
Вы определяете развитие вашего направления медицинской помощи. Вы первыми в России внедрили целый ряд новых методов диагностики. По вашей инициативе определён протокол обследования детей, который используют по всей стране. Важно, что каждый ребенок получает здесь не просто лечение, а комплексную помощь врачей, логопедов, педагогов, психологов. Такой подход — пример для всей страны.