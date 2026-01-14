Лидер в помощи детям. Беглов посетил сурдологический центр Петербурга

В сурдоцентре применяются эксклюзивные инновационные методики, представленные только в Петербурге. Так, проект ДГСЦ «Школа здорового слуха» по выявлению тугоухости у первоклассников получил международное признание и лег в основу пересмотра Порядка проведения медицинских осмотров несовершеннолетних. Также детям доступен полный цикл слухопротезирования, начиная с 2−3 месяцев жизни ребенка. Впервые в стране в рутинной клинической практике стали применять измерения в реальном ухе. А в скором времени в центре приобретут универсальный прибор для диагностики патологий среднего уха.