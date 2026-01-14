Лавров отметил готовность Москвы к контактам с Уиткоффом и Кушнером

«Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, господином Кушнером», — сказал министр на пресс-конференции, отметив, что президент Владимир Путин уже встречался с Уиткоффом и что Москва отнесется с пониманием к новой встрече при заинтересованности США.
«Я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием», — подчеркнул Лавров.
Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время для встречи с Путиным, сообщили источники Bloomberg. Дата визита пока не согласована и может сдвинуться из-за протестов в Иране.
Как передает агентство, на встрече планируется обсудить проекты мирного урегулирования между Россией и Украиной, гарантии безопасности для Киева и восстановление страны после конфликта. Ранее Уиткофф и Кушнер уже встречались с российским лидером в начале декабря, тогда компромисса по территориальному вопросу достигнуть не удалось.
В последние дни американская и украинская стороны высоко оценивают прогресс в переговорах. Кремль в декабре сообщал, что продолжает анализировать, насколько предложения Киева «соответствуют духу» соглашений, достигнутых в Анкоридже.