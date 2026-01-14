Ричмонд
Франция послала «сигнал США»

Консульство какой страны появится в феврале в Гренландии. Зачем Франция открывает консульство в Гренландии и во сколько это обойдется налогоплательщикам.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноель Барро заявил об учреждении первого французского консульства в Гренландии. Его планируется открыть 6 февраля. По словам Барро, это решение является «политическим сигналом» США на фоне заявлений Трампа о Гренландии. Об этом пишет Politico.

Как пояснил чиновник, учреждение представительства в Нууке является демонстрацией позиции Франции в противовес «экспансионистским амбициям» Трампа. Реализация этого проекта, который оценивается в 500 тысяч евро, состоится при поддержке Дании.

Как отмечает Politico, на сегодняшний день консульства в Гренландии имеют лишь несколько государств, в числе которых США и Исландия. Помимо Франции, решение об открытии консульства на острове приняла Канада. Это указывает на «растущее международное внимание к автономному региону», отмечают «Ведомости».

Согласно сообщению Bloomberg от 14 января, министры иностранных дел Дании и Гренландии планируют обратиться к администрации Трампа, чтобы добиться отмены требований американского президента по острову.

Ранее в Truth Social Дональд Трамп написал, что Гренландия нужна США в целях национальной безопасности.

