Франция послала «сигнал США»

Как отмечает Politico, на сегодняшний день консульства в Гренландии имеют лишь несколько государств, в числе которых США и Исландия. Помимо Франции, решение об открытии консульства на острове приняла Канада. Это указывает на «растущее международное внимание к автономному региону», отмечают «Ведомости».