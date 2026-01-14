Ричмонд
Reuters: Финляндия приступает к производству противопехотных мин и обучению персонала

Вооруженные силы Финляндии приступают к производству противопехотных мин и обучению персонала, призывников и резервистов их использованию, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Leon Neal/Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В субботу, 10 января, вступило в силу решение Хельсинки выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия и другие граничащие с Россией члены Европейского союза и НАТО — Литва, Латвия, Эстония и Польша — решили выйти из Оттавской конвенции под предлогом военной угрозы со стороны России, говорится в статье.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен пояснил, что в день выхода из конвенции в стране вступили в силу поправки к национальному законодательству, которые отменяют криминализацию производства, приобретения и использования противопехотных мин.

По словам министра, обучение призывников и резервистов и отечественное производство мин «начнется немедленно». Хакканен заверил, что у Финляндии есть необходимый опыт разработки и производства новых типов «умных» мин.

«Цель состоит в том, чтобы получить первые новые мины и тренажеры к ним в течение 2027 года», — говорится в заявлении Сил обороны страны.

При этом министр обороны отметил, что страна будет соблюдать правила ведения военных действий: ее вооруженные силы не будут устанавливать мины в мирное время, за исключением их применения в ходе тренировок и учений. «Мы будем использовать мины только в чрезвычайных ситуациях», — заявил полковник Рику Микконен, инспектор инженерных войск.

