В субботу, 10 января, вступило в силу решение Хельсинки выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Финляндия и другие граничащие с Россией члены Европейского союза и НАТО — Литва, Латвия, Эстония и Польша — решили выйти из Оттавской конвенции под предлогом военной угрозы со стороны России, говорится в статье.
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен пояснил, что в день выхода из конвенции в стране вступили в силу поправки к национальному законодательству, которые отменяют криминализацию производства, приобретения и использования противопехотных мин.
«Цель состоит в том, чтобы получить первые новые мины и тренажеры к ним в течение 2027 года», — говорится в заявлении Сил обороны страны.
При этом министр обороны отметил, что страна будет соблюдать правила ведения военных действий: ее вооруженные силы не будут устанавливать мины в мирное время, за исключением их применения в ходе тренировок и учений. «Мы будем использовать мины только в чрезвычайных ситуациях», — заявил полковник Рику Микконен, инспектор инженерных войск.