Reuters: Финляндия приступает к производству противопехотных мин и обучению персонала

При этом министр обороны отметил, что страна будет соблюдать правила ведения военных действий: ее вооруженные силы не будут устанавливать мины в мирное время, за исключением их применения в ходе тренировок и учений. «Мы будем использовать мины только в чрезвычайных ситуациях», — заявил полковник Рику Микконен, инспектор инженерных войск.