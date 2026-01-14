Стало известно, зачем Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в январе

Эксперт обратил внимание, что новое соглашение может существенно отличаться от первоначальной версии мирного плана из 28 пунктов, представленного Дональдом Трампом. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что неизвестно, насколько новый документ приемлем для Кремля. Он уточнил, что даже в первом варианте Трампа не учитывались все требования Москвы, но та редакция была более разумной, в отличие от появившихся позднее в СМИ версий.
Дудаков подчеркнул, что Белый дом переориентировал интерес с противостояния Украины и России на Иран и Венесуэлу. Политолог отметил, что на Ближнем Востоке и в Латинской Америке США действуют с помощью военной силы, а не дипломатическими методами. Он выразил мнение, что Дональд Трамп вернется к проблеме Киева, только если в переговорном процессе обозначится положительная динамика.
«Преждевременно говорить о том, как пройдет визит Уиткоффа и Кушнера. Но вряд ли администрация США в ближайшее время вернется к внимательной работе над украинским кризисом», — объяснил собеседник издания.
Дудаков добавил, что намерение Трампа добиться урегулирования конфликта оперативно не удалось реализовать. Значит, пока Вашингтон займется другими проблемами. Если произойдет прорыв, то Белый дом вернется к проблеме, но сейчас команда Трампа фокусирует внимание на более перспективных для успеха направлениях.
О планах Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа посетить Москву ранее рассказало агентство Bloomberg. Источники издания сообщили, что представители Вашингтона могут приехать в столицу России для встречи с Владимиром Путиным в январе, но уточнили, что точная дата поездки еще не согласована.