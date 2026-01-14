Стало известно, зачем Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в январе

Эксперт обратил внимание, что новое соглашение может существенно отличаться от первоначальной версии мирного плана из 28 пунктов, представленного Дональдом Трампом. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что неизвестно, насколько новый документ приемлем для Кремля. Он уточнил, что даже в первом варианте Трампа не учитывались все требования Москвы, но та редакция была более разумной, в отличие от появившихся позднее в СМИ версий.