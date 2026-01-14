Департамент сельского хозяйства создали в нижегородской мэрии

Соответствующее постановление № 24 было подписано 13 января 2025 года и опубликовано на официальном сайте мэрии. Возглавит департамент директор, которого назначит глава города. В своей деятельности он будет подчиняться первому заместителю главы администрации (сейчас это Денис Скалкин).