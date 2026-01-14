NYT: Израиль уничтожил более 2,5 тыс. зданий в секторе Газа после перемирия

Как отмечает газета, на снимках одного из районов анклава несколько месяцев назад еще были видны группы неповрежденных зданий. Теперь этот район «выглядит как пустырь». Во всех районах восточной части Газы, которые контролирует Израиль, были уничтожены целые кварталы, а также сельскохозяйственные угодья и теплицы, говорится в публикации.