Путин направил королю Таиланда соболезнования в связи с крушением поезда

Ранее сообщалось, что поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы непосредственно перед его проходом строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар в нескольких вагонах, погибли 32 человека.