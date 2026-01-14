Asahi: Канада смотрит на Восток, чтобы «обезопасить» себя от США

Визит Карни в Пекин, который начнется в среду, указывает на серьезное переосмысление отношений Канады с США — первой экономикой мира и давним и крупнейшим торговым партнером Канады, говорится в статье. Карни в течение 10 лет намерен удвоить «неамериканский экспорт» Канады, несмотря на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, и его заявление о том, что Канада может стать 51-м штатом США.
В период глобальных торговых потрясений Канада сосредоточена на построении более конкурентоспособной, устойчивой и независимой экономики. Мы налаживаем новые партнерские отношения по всему миру, чтобы снизить зависимость нашей экономики от одного торгового партнера.
До сих пор тесные связи Канады с США были причиной многих трений Оттавы с Пекином. Ухудшение отношений между двумя странами началось в конце 2018 года с задержания Канадой финдиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies по запросу США. Вашингтон хотел экстрадировать Мэн Ваньчжоу для предъявления ей обвинений в США. Китай в ответ арестовал двух канадцев, Майкла Коврига и Майкла Спейвора, по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в соответствии с соглашением, достигнутым в 2021 году.
Однако недавно Канада вслед за США ввела 100%-ный тариф на электромобили и 25%-ный тариф на сталь и алюминий из Китая. Поднебесная, которая является вторым по величине торговым партнером Канады после США, обложила пошлинами канадский экспорт, включая рапс, морепродукты и свинину. Пекин пообещал отменить некоторые тарифы, если Канада снимет 100%-ные пошлины на электромобили.
Осторожное потепление между Оттавой и Пекином началось в июне прошлого года. С тех пор стороны восстановили некоторые консульские услуги и дипломатические контакты. А в ноябре министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что две страны стремятся к заключению торгового соглашения.
Они также отметили, что вмешательство Вашингтона в дела Венесуэлы имеет далеко идущие последствия. При этом двое канадских законодателей сообщили, что они досрочно прекращают спонсируемую поездку на Тайвань «во избежание недоразумений» в части канадской политики в отношении Китая.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в понедельник сказал, что Китай с нетерпением ожидает визита Карни как возможности «закрепить динамику улучшения китайско-канадских отношений».