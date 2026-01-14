Asahi: Канада смотрит на Восток, чтобы «обезопасить» себя от США

До сих пор тесные связи Канады с США были причиной многих трений Оттавы с Пекином. Ухудшение отношений между двумя странами началось в конце 2018 года с задержания Канадой финдиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies по запросу США. Вашингтон хотел экстрадировать Мэн Ваньчжоу для предъявления ей обвинений в США. Китай в ответ арестовал двух канадцев, Майкла Коврига и Майкла Спейвора, по обвинению в шпионаже. Все трое были освобождены в соответствии с соглашением, достигнутым в 2021 году.