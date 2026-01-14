В Киеве задержали директора ялтинской школы

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора ялтинской средней школы № 14 Светлану Турлакову. Об этом сообщают телеграм-каналы Mash на волне и «Два майора».
Приезд к родственникам обернулся для педагога обвинением во внедрении российских образовательных стандартов. Турлакова прибыла в Киев через третьи страны, но вскоре после приезда была взята под стражу.
Как пишут украинские СМИ, сотрудники СБУ выследили женщину в арендованной киевской квартире. Ей вменяют внедрение российских учебных программ и выдачу аттестатов с печатями РФ. Во время обыска у задержанной были изъяты российские паспорта и гаджеты, в которых якобы содержится переписка, подтверждающая ее «антиукраинскую деятельность».
На данный момент Светлане Турлаковой официально сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о коллаборационной деятельности. По решению суда она находится под стражей без права внесения залога.
Канал «Два майора» акцентирует внимание на том, что ранее неоднократно сообщалось о случаях задержания жителей полуострова при посещении Украины.