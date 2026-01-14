В Киеве задержали директора ялтинской школы

Как пишут украинские СМИ, сотрудники СБУ выследили женщину в арендованной киевской квартире. Ей вменяют внедрение российских учебных программ и выдачу аттестатов с печатями РФ. Во время обыска у задержанной были изъяты российские паспорта и гаджеты, в которых якобы содержится переписка, подтверждающая ее «антиукраинскую деятельность».