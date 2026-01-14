Мэр Киева назвал ситуацию в городе самой сложной с февраля 2022 года

«Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба — впервые за четыре года», — написал он в своем Telegram-канале.
Кличко добавил, что «столица сегодня функционирует в экстремальных условиях». Мэр подчеркнул, что около 400 многоквартирных домов остаются без отопления, на левом берегу Киева сложная ситуация с теплоснабжением. «Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной», — отметил он. Кличко также затронул тему аварийных отключений света, которые «будут продолжаться».
Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января градоначальник сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры.