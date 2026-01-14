В деле Тимошенко увидели зачистку перед выборами

Обвинения против Юлии Тимошенко со стороны НАБУ — это «зачистка» электорального поля перед выборами. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. При этом он считает, что лидеру партии «Батькивщина» не грозит реальное лишение свободы.