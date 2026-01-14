Ричмонд
В деле Тимошенко увидели зачистку перед выборами

Обвинения против Юлии Тимошенко со стороны НАБУ — это «зачистка» электорального поля перед выборами. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. При этом он считает, что лидеру партии «Батькивщина» не грозит реальное лишение свободы.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Покупка голосов всегда была нормальной практикой в украинском парламенте. Торгашество, коррупция, воровство — это и есть вся украинская политика. Сегодня действительно идет зачистка перед выборами», — заявил Марков.

Он высказал уверенность, что Тимошенко не посадят, а лишь поставят ее на место и будут шантажировать, иначе по такой логике пришлось бы сажать большую часть членов украинского парламента.

Ранее сообщалось, что Юлии Тимошенко были предъявлены обвинения по делу о подкупе депутатов. При этом она сама причастность к подкупу отрицает. Позже НАБУ в своем телеграм-канале опубликовало видео обысков в офисе «Батькивщины».