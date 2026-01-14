В деле Тимошенко увидели зачистку перед выборами

«Покупка голосов всегда была нормальной практикой в украинском парламенте. Торгашество, коррупция, воровство — это и есть вся украинская политика. Сегодня действительно идет зачистка перед выборами», — заявил Марков.
Он высказал уверенность, что Тимошенко не посадят, а лишь поставят ее на место и будут шантажировать, иначе по такой логике пришлось бы сажать большую часть членов украинского парламента.
Ранее сообщалось, что Юлии Тимошенко были предъявлены обвинения по делу о подкупе депутатов. При этом она сама причастность к подкупу отрицает. Позже НАБУ в своем телеграм-канале опубликовало видео обысков в офисе «Батькивщины».