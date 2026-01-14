Лавров заявил, что действия США отправили глобализацию коту под хвост

«Делать ставку на то, что везде, где есть нефть или какие-то другие важные стратегические природные ресурсы, думать только о том, как продвигать свои интересы и использовать для этого угрозы и методы тарифов. Партнерам Ирана объявили тариф в 25%. По России, есть такой сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в наших соответствующих списках значится, он активно продвигает, и в последнее время явно оживился, инициативу о 500-%ных пошлинах в торговле со всеми странами, которые торгуют с РФ», — отметил Лавров.