Эксперт рассказал, казнят ли экс-президента Южной Кореи

Андрей Ланьков заметил, что в Южной Корее суды уже выносили смертные приговоры политическим лидерам. Так, в 1996 году к высшей мере наказания приговорили пятого президента страны Чон Ду Хвана. Он находился у власти с 1980 по 1988 год. После приговора он в течение года находился в заключении, а затем его выпустили из тюрьмы.