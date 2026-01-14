Эксперт рассказал, казнят ли экс-президента Южной Кореи

Собеседник RTVI напомнил, что смертная казнь — уголовное наказание за тяжкие преступления, которое в Южной Корее действовало и применялось до 1997 года. Затем в стране ввели мораторий, то есть временное ограничение на ее применение. Эксперт уточнил, что смертные приговоры продолжают выносить, но в исполнение их не приводят.
Андрей Ланьков заметил, что в Южной Корее суды уже выносили смертные приговоры политическим лидерам. Так, в 1996 году к высшей мере наказания приговорили пятого президента страны Чон Ду Хвана. Он находился у власти с 1980 по 1988 год. После приговора он в течение года находился в заключении, а затем его выпустили из тюрьмы.
«Более того, потребовалось еще много лет для того, чтобы изъять у Чон Ду Хвана активы, которые он накопил путем получения взяток в период своего правления», — добавил эксперт.
Он также напомнил про смертный приговор, вынесенный главе южнокорейской оппозиции Ким Дэ Чжуну в 1980 году. В итоге политик не был подвергнут казни, вышел из тюрьмы, а после победил в президентской гонке в 1997 году и руководил страной.
Эксперт указал только на один случай реальной казни политика. В 1959 году высшую меру наказания применили к кандидату в президенты Чо Бон Аму. Мужчину признали виновным в шпионаже и поддержке коммунистов. По прошествии 52 лет его дочь добилась посмертной реабилитации казненного.
Кореевед добавил, что выносить неоправданно серьезный приговор провинившемуся президенту — по сути, традиция Южной Кореи. Однако до исполнения наказания дело обычно не доходит. Политики проводят в заключении ограниченное количество времени и выходят.
По мнению Ланькова, Юн Сок Ёля за попытку ввести военное положение в стране ждет тюрьма, срок нахождения в которой может достигнуть несколько лет, так как его действия могли привести к серьезному кровопролитию.
«Если же говорить о приговоре, то я бы поставил два к одному, что приговором будет не смертная казнь, а пожизненное тюремное заключение», — заявил кореевед. Он отметил, что и это наказание будет иметь символический характер.
Напомним, 13 января прокуратура Южной Кореи направила в суд требование вынести экс-главе страны Юн Сок Ёлю смертный приговор по делу о попытке введения военного положения. Политика обвиняют в организации мятежа для удержания власти.