Белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге «силы паспортов»

Белорусский паспорт поднялся в мировом рейтинге. Обновленный рейтинг опубликовала консалтинговая компания Henley & Partners.
Так, на начало 2026-го Беларусь по «силе паспорта» поднялась с 66-й на 60-ю строчку рейтингов, разделив это место с Таиландом. В октябре 2025-го белорусы могли посещать 80 стран без визы, сейчас — 79 государств.
На первом месте по «силе паспорта» уже не первый год находится Сингапур, гражданам которого доступны 192 безвизовых страны и территории из 227 возможных. На втором месте — паспорта граждан Японии и Южной Кореи, которым доступны без визы по 188 направлений.
А «бронзу» рейтинга поделили сразу пять стран Европы: Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, гражданам которых доступны для безвизового посещения 186 стран и территорий.
Соседняя с Беларусью Польша находится на шестом месте рейтинга, Латвия — на седьмом, Литва — на восьмой строчке, Украина — 30-й, а Россия — на 46-й позиции. На последнем 101-м месте оказался Афганистан, с паспортом которого граждане могут поехать в 24 страны без визы.
К слову, прошлой весной паспорт Беларуси занял 125 строчку в другом рейтинге самых сильных паспортов мира.