В Словакии раскритиковали идею создать армию ЕС

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк выступил против создания общей европейской армии, заявив, что безопасность Европы должно обеспечивать НАТО, а не Евросоюз.

Источник: AP 2024

Слова политика приводит Noviny.

«Это одна из глупостей. НАТО заботится о безопасности своих членов. Точка. А что Европа вообще хочет построить? Сколько денег они собираются на это потратить, чтобы создавать параллельные структуры?» — заявил Калиняк.

Он назвал идею параллельных оборонных структур НАТО и ЕС ненужной, рискованной и слишком затратной.

Калиняк ответил на инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который предложил создать постоянную европейскую армию численностью около 100 тыс. человек и реформировать систему управления обороной ЕС.

Кубилюс обосновывает это продолжающимися военными действиями между Россией и Украиной, снижением роли США в Европе и ростом рисков безопасности в Арктике, включая возможную угрозу захвата Штатами Гренландии.

