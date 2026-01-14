Ричмонд
Daily Mail: стал известен «список целей Трампа» в Иране

Некоммерческая организация United Against Nuclear Iran, базирующаяся в Вашингтоне, в понедельник передала администрации Дональда Трампа досье на 50 стратегически важных объектов в Иране. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Hosein Charbaghi/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В документе указаны точные координаты штаб-квартиры «Таралл» Корпуса стражей исламской революции, который, по мнению DM, является «главным центром жестокого подавления протестующих» в Иране. Штаб-квартира КСИР, согласно статье, эффективно функционирует как военный центр и осуществляет оперативный контроль над силами полиции.

В список целей также вошли штаб-квартиры четырех ключевых подразделений, которые контролируют различные районы иранской столицы: спецподразделение «Силы Кудс», которое якобы курирует операции по подавлению мятежей на севере и северо-западе Тегерана, подразделение «Фатх» на юго-западе, подразделение «Наср» на северо-востоке и подразделение «Гадр», которое контролирует операции на севере, северо-западе, юго-востоке и в центре Тегерана.

Теперь американские военные, по мнению DM, будут иметь представление о возможностях КСИР координировать подавление мятежей в стране, которое вызвало раздражение президента США и побудило его разработать варианты оказания помощи протестующим.

Помимо основных командных центров, в досье, согласно DM, описана скрытая инфраструктура по всему Тегерану, которая служит основной командной сетью для наиболее радикально настроенных подразделений режима, координирующих разведывательные, полицейские и психологические операции.

В число целей также вошли 23 региональные базы КСИР и полувоенного ополчения «Басидж», каждая из которых расположена в одном из 22 муниципальных районов Тегерана. Кроме того, в списке указаны оперативные подразделения, в том числе две ключевые бригады: бригада безопасности «Аалех-е-Мухаммад» (Aaleh-e Mohammad), расположенная на северо-востоке Тегерана, и бригада безопасности «Аль-Захра», расположенная на юго-востоке Тегерана.

Во вторник Трамп заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, и заверил протестующих в Иране, что «помощь уже в пути» и что необходимо «сохранить имена убийц и насильников».

