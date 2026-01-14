Politico: ЕС ищет представителя для переговоров с Россией по Украине

«Приведет ли назначение спецпосланника для переговоров по Украине к каким-то реальным результатам сказать сложно. Необходимо понять, какой будет мандат у этого спецпосланника, какой у него будет круг полномочий. Однако хочется отметить, что само по себе желание Европы идти на контакт с Россией — это позитивный момент, так как Москве и Брюсселю тоже есть, что обсудить», — считает политолог.