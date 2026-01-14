Россиянам стали отказывать во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Страны Шенгенской зоны с октября 2025 года начали внедрять новую систему контроля при пересечении внешней границы для иностранцев (EES). В соответствии с изменениями, при прохождении границы иностранцы должны будут сдавать биометрические данные, включая фотографии лица и отпечатки пальцев. Систему внедряют поэтапно — процесс планируют завершить к 10 апреля 2026 года.