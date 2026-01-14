СМИ: новый министр обороны Украины оказался телефонным мошенником

С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками. В понедельник он назначил Евгения Хмару врио главы СБУ. До этого он сделал Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) руководителем своего офиса, а Олега Иващенко — главой ГУР.