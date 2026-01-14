Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США справятся!!!» — написал он в соцсети Truth Social.
Заявление Трампа прозвучало всего за несколько часов до встречи госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джея Ди Вэнса с главами МИД Дании и Гренландии в Белом доме для обсуждения судьбы острова.
Ранее сегодня Трамп призвал Североатлантический альянс помочь Штатам получить Гренландию. По его мнению, военный блок станет более эффективным и грозным, если остров окажется в руках Вашингтона. Он также утверждает, что в противном случае территория может достаться России или Китаю.
В понедельник Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из «двух собачьих упряжек». При этом он утверждал, что «повсюду находятся русские и китайские эсминцы и подлодки».
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона присоединить эту территорию.
После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на Гренландию. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью «Скоро».
Все это вызвало резкую критику в Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий осудили агрессивную риторику и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.