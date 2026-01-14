Зеленский поручил новому главе Минобороны усилить мобилизацию

«Определили первые приоритеты Министерства обороны. Требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Федоровым, которого днем утвердил парламент в новой должности.
Днем Рада со второй попытки проголосовала за назначение Федорова министром обороны. 13 января утверждение по его кандидатуре отложили после провала голосования по другому назначению — Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики. Ранее Федоров был первым вице-премьером, министром цифровой трансформации. Также 14 января Рада проголосовала за 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.
Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Однако даже эти рейды не позволяют покрыть дефицит личного состава. Командиры подразделений ВСУ жалуются на неукомплектованность и на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». В стране, несмотря на усилия властей, сформировался негативный образ военкомов, которых называют «людоловами».
При этом, по данным СМИ, западные партнеры давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии личным составом. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Зеленского побеспокоиться о том, чтобы молодые украинцы несли службу у себя на родине и не выезжали в Германию, Польшу или во Францию.