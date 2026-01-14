Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский поручил новому главе Минобороны усилить мобилизацию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову провести масштабные изменения в процессе мобилизации, чтобы повысить ее эффективность.

Источник: Reuters

«Определили первые приоритеты Министерства обороны. Требуются более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Федоровым, которого днем утвердил парламент в новой должности.

Днем Рада со второй попытки проголосовала за назначение Федорова министром обороны. 13 января утверждение по его кандидатуре отложили после провала голосования по другому назначению — Дениса Шмыгаля на пост министра энергетики. Ранее Федоров был первым вице-премьером, министром цифровой трансформации. Также 14 января Рада проголосовала за 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Однако даже эти рейды не позволяют покрыть дефицит личного состава. Командиры подразделений ВСУ жалуются на неукомплектованность и на низкую мотивацию бойцов, которые попадают в их распоряжение в результате таких «мобилизационных мероприятий». В стране, несмотря на усилия властей, сформировался негативный образ военкомов, которых называют «людоловами».

При этом, по данным СМИ, западные партнеры давят на Киев, требуя, чтобы власти Украины обеспечили комплектование армии личным составом. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Зеленского побеспокоиться о том, чтобы молодые украинцы несли службу у себя на родине и не выезжали в Германию, Польшу или во Францию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше