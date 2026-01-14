Ричмонд
Путин поговорил по телефону с Лулой да Силвой

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Лидеры обменялись мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Путин и Лула да Силва подчеркнули совпадение подходов по обеспечению суверенитета и национальных интересов Каракаса. Президенты договорились продолжать координацию усилий в интересах деэскалации в Латинской Америке и других регионах.

