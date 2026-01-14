Politico: Трамп хочет присоединить Гренландию к США путем референдума

Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники предпочитают присоединить Гренландию к Соединенным Штатам путем референдума. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два источника. Другие СМИ сообщали, что рассматривается вариант и покупки острова.