SHOT: новый министр обороны Украины Федоров занимался телефонным мошенничеством

Верховная рада Украины со второй попытки утвердила Михаила Федорова на посту министра обороны. Ранее занимавший посты вице-премьера и министра цифровой трансформации Федоров сообщил депутатам о своем намерении изменить армейскую систему и бороться с коррупцией. Федоров стал четвертым главой минобороны Украины с начала СВО. Ранее он предлагал запретить российскую игру Atomic Heart, а СМИ писали о его связи с телефонными мошенниками.