Fox уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам

Двумя часами ранее телеканал сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления.
По его сведениям, решение вступит в силу 21 января.
Госдепартамент США приостановит выдачу только иммигрантских виз гражданам России и еще 74 государств, сообщает Fox News, изучив конфиденциальный документ.
Двумя часами ранее телеканал сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления.
По его сведениям, решение вступит в силу 21 января.