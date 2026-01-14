Ричмонд
Fox уточнил, какие визы перестанут выдавать США россиянам

Госдепартамент США приостановит выдачу только иммигрантских виз гражданам России и еще 74 государств, сообщает Fox News, изучив конфиденциальный документ.

Источник: AP 2024

Двумя часами ранее телеканал сообщил, что США приостановят выдачу всех виз гражданам этих государств, однако позднее внес в материал исправления.

По его сведениям, решение вступит в силу 21 января.