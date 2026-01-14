Зеленский потребовал от нового министра МО усилить ВСУ и разобраться с ТЦК

Первоочередными целями для Фёдорова стали защита украинского неба, технологическое усиление войск для сдерживания РФ и решение проблем в деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК).
«Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее», — заявил Зеленский относительно усиления ПВО.
В рамках второго блока он анонсировал увеличение выплат военным на передовой и базовое обеспечение бригад дронами, а также поручил провести аудит финансирования. Касательно ТЦК глава государства заявил о необходимости масштабных изменений в мобилизационном процессе, хотя конкретные меры — ужесточение набора или борьба с нарушениями — в его поручении не уточняются.
Напомним, Верховная рада Украины утвердила новым министром обороны бывшего главу Министерства цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Ранее Фёдоров занимал должность первого вице-премьер-министра, отвечая за вопросы цифровизации. Военный обозреватель Александр Коц указал, что в прошлом новый министр был связан со спорными проектами, в том числе с коллцентрами, которые, по его словам, обманывали военнослужащих ВСУ и их родственников. Согласно имеющейся информации, кандидатура Фёдорова изначально не получила немедленного одобрения народных депутатов.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.