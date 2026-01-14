Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры, заявил МИД

«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров — крупнейших акционеров КТК», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.