Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры, заявил МИД

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и считает, что этим нападением Киев продемонстрировал, что ни во что не ставит интересы Казахстана и своих американских партнеров, являющихся крупнейшими акционерами консорциума, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права. Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров — крупнейших акционеров КТК», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Она отметила, что в Москве с полным пониманием восприняли серьезную обеспокоенность атаками, выраженную в заявлении официального представителя МИД Республики Казахстан.

«Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим. Поддерживаем тезис Астаны о востребованности совместных шагов по исключению подобных инцидентов в будущем», — заключила Захарова.

