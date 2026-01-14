В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии в Москве

30 декабря 2025 года МИД России сообщил, что временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии выразили протест в связи с новыми правилами работы российских посольств в этих странах. В ведомстве отметили, что эти требования значительно усложнят работу дипломатических представительств России в этих государствах, а также являются грубым нарушением статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.