В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии в Москве

В Министерство иностранных дел (МИД) России вызвали временную поверенную в делах Великобритании в Москве. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В МИД России вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве, — говорится в сообщении.
Точная причина вызова неизвестна, передает ТАСС.
13 января посла Польши в Москве вызвали в МИД России, где ему выразили протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина. В ведомстве потребовали немедленного освобождения российского ученого и отказа от его передачи украинским властям, которых в МИД назвали «карательной машиной киевского режима».
30 декабря 2025 года МИД России сообщил, что временным поверенным в делах Латвии, Литвы и Эстонии выразили протест в связи с новыми правилами работы российских посольств в этих странах. В ведомстве отметили, что эти требования значительно усложнят работу дипломатических представительств России в этих государствах, а также являются грубым нарушением статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.