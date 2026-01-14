Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Киев не считается с интересами Казахстана, нападая на танкеры с нефтью

В МИД РФ решительно осудили нападение киевского режима на танкеры в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Киев, нападая на танкеры с нефтью в Черном море, ни во что не ставит интересы Казахстана. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном в Telegram-канале МИДа.

«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана», — резюмировала российский дипломат. При этом Захарова напомнила, что Украина якобы хочет развивать отношения с Казахстаном, но показывает иные намерения.

Мы полностью понимаем обеспокоенность атаками, выраженную МИД Казахстана 14 января. Мы поддерживаем мнение союзников о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов для сдерживания киевского режима, закончила Захарова.

Также в МИД России напомнили, что решительно осуждают нападение Украины на танкеры с нефтью в Черном море. Ранее KP.RU писал, что киевский режим атаковал танкер в Черном море, идущий под флагом одной страны ЕС.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше