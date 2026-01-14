Захарова: Киев не считается с интересами Казахстана, нападая на танкеры с нефтью

Киев, нападая на танкеры с нефтью в Черном море, ни во что не ставит интересы Казахстана. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном в Telegram-канале МИДа.
«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана», — резюмировала российский дипломат. При этом Захарова напомнила, что Украина якобы хочет развивать отношения с Казахстаном, но показывает иные намерения.
Мы полностью понимаем обеспокоенность атаками, выраженную МИД Казахстана 14 января. Мы поддерживаем мнение союзников о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов для сдерживания киевского режима, закончила Захарова.
Также в МИД России напомнили, что решительно осуждают нападение Украины на танкеры с нефтью в Черном море. Ранее KP.RU писал, что киевский режим атаковал танкер в Черном море, идущий под флагом одной страны ЕС.