Захарова: Киев не считается с интересами Казахстана, нападая на танкеры с нефтью

«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана», — резюмировала российский дипломат. При этом Захарова напомнила, что Украина якобы хочет развивать отношения с Казахстаном, но показывает иные намерения.