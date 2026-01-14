Reuters узнало о возможной атаке США на Иран в течение суток

В этот же день часть персонала покинуло американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, используемую военно-воздушными силами (ВВС) эмирата и США, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Уточнялось, что в преддверии авиаударов США по Ирану в июне 2025 года некоторые американские военнослужащие также были выведены с военных баз на Ближнем Востоке.