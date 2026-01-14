Reuters узнало о возможной атаке США на Иран в течение суток

В издании также заявили, что израильский чиновник также сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение ударить по Ирану, «хотя масштаб и сроки пока не были определены».
В этот же день часть персонала покинуло американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, используемую военно-воздушными силами (ВВС) эмирата и США, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Уточнялось, что в преддверии авиаударов США по Ирану в июне 2025 года некоторые американские военнослужащие также были выведены с военных баз на Ближнем Востоке.
Днем ранее президент США Дона Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения в республике. Он добавил, что отменил все запланированные ранее контакты с иранскими властями «до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится». Американский президент также пообещал, что помощь митингующим «уже в пути».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 12 января заявила, что Трамп не побоится использовать американскую военную силу против Ирана, если этого потребуют обстоятельства. Она подтвердила, что один из представителей иранского правительства вышел на контакт со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и выразил позицию, существенно отличающуюся по тону от публичных заявлений Тегерана.