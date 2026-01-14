МИД РФ решительно осудил атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии, опубликованном на сайте министерства, говорится, что 13 января в Черном море в районе морского терминала КТК украинскими дронами были атакованы танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти в интересах иностранных потребителей.
«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что инцидент свидетельствует о пренебрежении вопросами глобальной энергетической стабильности, а также интересами Казахстана и американских партнеров, являющихся крупнейшими акционерами КТК.
В министерстве также сообщили, что с пониманием восприняли серьезную обеспокоенность, выраженную в заявлении МИД Казахстана от 14 января, и поддержали позицию о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов и предотвращению подобных инцидентов в будущем.
«Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим», — указано в комментарии Захаровой.
Напомним, 13 января украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Черном море.