МИД РФ решительно осудил атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Источник: Аргументы и факты

Россия решительно осуждает атаку Украины на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом 14 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте министерства, говорится, что 13 января в Черном море в районе морского терминала КТК украинскими дронами были атакованы танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти в интересах иностранных потребителей.

«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку киевского режима на коммерческие гражданские суда, соблюдающие все нормы международного права», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что инцидент свидетельствует о пренебрежении вопросами глобальной энергетической стабильности, а также интересами Казахстана и американских партнеров, являющихся крупнейшими акционерами КТК.

В министерстве также сообщили, что с пониманием восприняли серьезную обеспокоенность, выраженную в заявлении МИД Казахстана от 14 января, и поддержали позицию о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов и предотвращению подобных инцидентов в будущем.

«Всецело разделяем мнение наших союзников о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, что, на наш взгляд, должно урезонить киевский преступный режим», — указано в комментарии Захаровой.

Напомним, 13 января украинские беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Черном море.

