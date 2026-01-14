МИД РФ решительно осудил атаку Украины на нефтяные танкеры КТК

В министерстве также сообщили, что с пониманием восприняли серьезную обеспокоенность, выраженную в заявлении МИД Казахстана от 14 января, и поддержали позицию о необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов и предотвращению подобных инцидентов в будущем.