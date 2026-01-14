Ричмонд
Госдеп приостановил только выдачу иммиграционных виз

Наложенные американскими властями ограничения в выдаче виз для граждан 75 стран распространяются исключительно на иммиграционные визы. Об этом ТАСС уведомили в Госдепе США, комментируя сообщения о заморозке предоставления соответствующих документов иностранцам, в том числе россиянам.

«Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для [граждан] 75 стран», — приводит слова собеседника агентство.

О приостановке выдачи неиммиграционных виз дипломат ничего не сказал.

Напомним, сегодня телеканал Fox News сообщил, что Госдеп США приостановил выдачу виз для граждан 75 стран. Такие меры были приняты для ужесточения контроля за соискателями. Американские консулы получили распоряжение отказывать в выдаче виз по действующим процедурам с 21 января. Ограничения будут сняты, когда ответственные ведомства США завершат все необходимые проверки.

