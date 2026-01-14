Госдеп приостановил только выдачу иммиграционных виз

«Госдепартамент США сделал паузу в обработке заявлений на выдачу иммиграционных виз для [граждан] 75 стран», — приводит слова собеседника агентство.
О приостановке выдачи неиммиграционных виз дипломат ничего не сказал.
Напомним, сегодня телеканал Fox News сообщил, что Госдеп США приостановил выдачу виз для граждан 75 стран. Такие меры были приняты для ужесточения контроля за соискателями. Американские консулы получили распоряжение отказывать в выдаче виз по действующим процедурам с 21 января. Ограничения будут сняты, когда ответственные ведомства США завершат все необходимые проверки.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.