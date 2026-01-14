Госдеп приостановил только выдачу иммиграционных виз

Напомним, сегодня телеканал Fox News сообщил, что Госдеп США приостановил выдачу виз для граждан 75 стран. Такие меры были приняты для ужесточения контроля за соискателями. Американские консулы получили распоряжение отказывать в выдаче виз по действующим процедурам с 21 января. Ограничения будут сняты, когда ответственные ведомства США завершат все необходимые проверки.