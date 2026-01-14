«Россия оценивает его как врага»: в Совфеде высказались о назначении Стубба на пост спецпредставителя ЕС

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал плохой идеей назначение президента Финляндии Александера Стубба на роль спецпредставителя ЕС для диалога с Россией.
Как указал политик, Финляндия также является членом блока НАТО, враждебно настроенного в отношении Москвы.
«Выбор Стубба в качестве переговорщика от ЕС с Россией — плохая идея. Европейцы думают, что Финляндия — наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», — написал Джабаров в личном Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что ранее Стубб делал ряд откровенно русофобских заявлений, в связи с чем Россия оценивает президента Финляндии как врага, с которым не сможет вести диалог.
Ранее KP.RU сообщал, что депутат Госдумы Светлана Журова также раскритиковала возможное назначение Стубба на пост спецпредставителя ЕС. Она заявила, что это решение может привести к эскалации напряженности из-за агрессивного настроя политика в России.