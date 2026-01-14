Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия оценивает его как врага»: в Совфеде высказались о назначении Стубба на пост спецпредставителя ЕС

Сенатор Джабаров назвал плохой идеей выбор Стубба на роль переговорщика с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал плохой идеей назначение президента Финляндии Александера Стубба на роль спецпредставителя ЕС для диалога с Россией.

Как указал политик, Финляндия также является членом блока НАТО, враждебно настроенного в отношении Москвы.

«Выбор Стубба в качестве переговорщика от ЕС с Россией — плохая идея. Европейцы думают, что Финляндия — наш ближайший сосед. Но эта страна входит не только в ЕС, но и в НАТО», — написал Джабаров в личном Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что ранее Стубб делал ряд откровенно русофобских заявлений, в связи с чем Россия оценивает президента Финляндии как врага, с которым не сможет вести диалог.

Ранее KP.RU сообщал, что депутат Госдумы Светлана Журова также раскритиковала возможное назначение Стубба на пост спецпредставителя ЕС. Она заявила, что это решение может привести к эскалации напряженности из-за агрессивного настроя политика в России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше