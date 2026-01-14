Ричмонд
Рамзан Кадыров ответил на слухи о своей болезни

В Чечне опубликовали видео с Кадыровым из-за слухов о его болезни.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров развеял слухи о своем недуге, подчеркнув, что не находится в больнице. Соответствующие кадры были опубликованы в социальной сети Instagram* Ибрагимом Закриевым, ранее возглавлявшим администрацию региона.

На видеозаписи, сделанной Закриевым, глава Чечни управляет автомобилем, совершая инспекционную поездку по Грозному. В ходе поездки Кадыров комментирует преобразования, происходящие в столице республики.

«Забыл сказать, что я не в больнице», — добавил он.

Кадыров отметил распространение слухов об отказе почек и его пребывании в больнице, однако продемонстрировал, что свободно передвигается по городу. В качестве доказательства он показал на камеру текущую дату и время на экране мобильного устройства.

Видеоролик с его участием был зафиксирован 13 января в 14:49 по московскому времени.

Ранее, на фоне слухов о проблемах со здоровьем Кадырова, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев также опубликовал видео с главой Чечни. Дудаев подчеркнул, что информация о критическом состоянии и госпитализации Кадырова в московской клинике является ложной.

В середине декабря, во время прямой линии, Кадыров заявил о своем крепком здоровье, отметив, что это вызывает недовольство у его недоброжелателей.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

