В Верховной раде побит антирекорд по числу депутатов, их стало 393

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало запись беседы Юлии Тимошенко с неназванными депутатами Рады. На них, как утверждается, политик обсуждает покупку голосов парламентариев за деньги. Разговор якобы состоялся 12 января. Главе «Батькивщины» уже предъявлено обвинение — она может сесть в тюрьму на 10 лет. Сама Юлия Тимошенко свою вину отрицает.