В Верховной раде побит антирекорд по числу депутатов, их стало 393

«После сложения мандата [Дмитрием] Наталухой и печальных новостей о смерти коллеги [Александра] Кабанова в Раде новый антирекорд по количеству депутатов: всего 393», — написал он.
Железняк напомнил, что для принятия решения в Раде нужно минимум 226 голосов. По его словам, выбывшие депутаты прошли в парламент по партийным спискам, а значит их заместят до проведения новых выборов в Раду.
Напомним, сегодня НАБУ обнародовало запись беседы Юлии Тимошенко с неназванными депутатами Рады. На них, как утверждается, политик обсуждает покупку голосов парламентариев за деньги. Разговор якобы состоялся 12 января. Главе «Батькивщины» уже предъявлено обвинение — она может сесть в тюрьму на 10 лет. Сама Юлия Тимошенко свою вину отрицает.
