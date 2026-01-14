Ричмонд
В Верховной раде побит антирекорд по числу депутатов, их стало 393

В Верховной раде количество депутатов уменьшилось до 393, поставив новый антирекорд в украинской истории. Об этом сообщил в соцсети нардеп Ярослав Железняк. Так, в партии «Слуга народа» осталось лишь 227 парламентариев, это самая многочисленная фракция.

Источник: Life.ru

«После сложения мандата [Дмитрием] Наталухой и печальных новостей о смерти коллеги [Александра] Кабанова в Раде новый антирекорд по количеству депутатов: всего 393», — написал он.

Железняк напомнил, что для принятия решения в Раде нужно минимум 226 голосов. По его словам, выбывшие депутаты прошли в парламент по партийным спискам, а значит их заместят до проведения новых выборов в Раду.

Напомним, сегодня НАБУ обнародовало запись беседы Юлии Тимошенко с неназванными депутатами Рады. На них, как утверждается, политик обсуждает покупку голосов парламентариев за деньги. Разговор якобы состоялся 12 января. Главе «Батькивщины» уже предъявлено обвинение — она может сесть в тюрьму на 10 лет. Сама Юлия Тимошенко свою вину отрицает.

